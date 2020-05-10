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ثقافة

الشعر يجمعنا.. قصائد يومية وأمسيات أون لاين ببيت الشعر العربي

الأحد 10/مايو/2020 - 02:03 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

تحت عنوان "الشعر يجمعنا" ينشر بيت الشعر العربي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، قصيدة يوميا عبر شبكة الانترنت والصفحة الرسمية للبيت عبر الفيس بوك.

 

وتتنوع القصائد المقدمة لتشمل قراءات لشعراء من عصور ومدارس مختلفة ويتم اخراجها بشكل متميز.


كما تقام الأمسية الإلكترونية الثامنة، في التاسعة مساء الأحد 10 مايو، بالتعاون مع اللقاء الأسبوعي لنادي أدب دمياط .

 

ويتضمن اللقاء فقرة مع الشاعر "عبد الرحمن الطويل" و ندوة بعنوان "مدن القاهرة القديمة"، والفقرة الثانية أمسية شعرية يشارك فيها من الشعراء: أحمد حافظ، أحمد النجار، حبيبة الزين، ريم أحمد، الضوي محمد الضوي، محمد عرب صالح، والفقرة الثالثة فاصل غنائي تشارك فيه: المطربة ندى الموجي، والعازفة أمل عبد السلام.

 

أما الفقرة الرابعة فتتضمن لقاء المفتوح، ويشارك فيه الشعراء الحاضرون، ويدير اللقاء الشاعران: نور الدين نادر، نورا النيلي.


ويُنشر رابط اللقاء على الصفحة قبل أن بدء الامسيه بنصف ساعة ليتسنى  للراغبين  متابعه الأمسية.

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