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برلمان

لا نملك رفاهية.. تعليم البرلمان: تخصيص مدرسة للجزارين عبء على الموازنة

الأحد 10/مايو/2020 - 02:03 ص
الجزارين
الجزارين
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أحمد أيمن
قالت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن الاهتمام بالتأهيل الفني لمهنة الجزارة أمر جيد لكن المطالبة بتخصيص مدرسة متخصصة في أمر مبالغ فيه بعض الشيء ويكلف موازنة التعليم، الأمر الذي لا توجد رفاهية لتحقيقه خلال الفترة الحالية.

جاء ذلك ردا على مقترح النائب رضا البلتاجي، بشأن تخصيص مدرسة مختصة بفني الجزارة تتبع قطاع الطب البيطري للقضاء على ظاهرة انتشار اللحوم الفاسدة وغش الجزارين. 

وتساءلت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد": "هل هذه الفئة المستهدفة من الجزارين تحتاج إلى إنشاء مدرسة، وما الذي يضمن التحاق الطلاب بهذه المدرسة وماذا عن المهن الآخرى كالسباكة والنجارة والكهرباء هل يتم إنشاء مدرسة لكل حرفة؟"، مشيرة إلى أن الأمر يحتاج إلى دراسة مستفيضة وميزانية كبيرة.

واقترحت النائبة تخصيص أقسام ومواد بالتعليم الفني يختص بهذه الحرف ومن ضمنها الجزارة، على أن يتم تدريب الطلاب علميا وعمليا، فضلا عن تأهيلهم لسوق العمل من خلال ربط هذه الأقسام بالمجال المهني حتى يتخرج الطالب ويضمن وظيفة في حرفته.

يأتى ذلك بعد أن تقدم النائب رضا البلتاجي، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان لتوجيهه لكل من: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة بشأن إنشاء مدرسة ثانوية لتخريج فني جزارة تتبع الطب البيطري.
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