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ثقافة

دار زحمة كتاب تتهم مكتبة عراقية بسرقة إصداراتها

الأحد 10/مايو/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

أعلنت دار زحمة كتاب للنشر والتوزيع، عن تعرض أحد إصداراتها للسرقة من قبل مكتبة عراقية.

 

وقالت الدار في بيان صحفي: "رغم كل المبادرات التى دشنها اتحاد الناشرين العرب لحماية حقوق الملكية الفكريه للكتب الورقية من القرصنه إلا أنه لازال تتعرض بعض دور النشر للقرصنة والسرقة".

 

 

وأوضحت الدار أنها تعرضت لسرقة أحد كتبها "فاتتني صلاة"،  للكاتب اسلام جمال، للسطو من قبل أحد المكتبات العراقيه والتي تدعى "مكتبة الحاج قادر"،  حيث تم ترجمته إلى اللغة الكردية  وطباعته وتغيير غلافه لطمث ملامحه وحذف اسم الناشر الأصيل كواحده من عمليات السرقة والقرصنة التى يتعرض لها الناشرون.


وأضافت أنه عادة ما يصعب على اتحاد الناشرين العرب ردع مثل هذه المواقف الخسيسة لعدم وجود قانون ردع قوي يمكنهم من مهاجمة المقرصنين والمغتصبين لحقوق الناشرين.

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