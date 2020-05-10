أخبار الفن| رد غادة عبد الرازق على أزمة طارق الشناوي.. ياسمين صبري في شهر العسل

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:





حالة كبيرة من الجدل أثيرت بعد حلقة المذيعة انجي علي ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة» مع إيناس الدغيدي، والتي أذيعت أمس الجمعة على قناة القاهرة والناس الفضائية، ما جعل انجي تتصدر التريند على محرك البحث جوجل.

