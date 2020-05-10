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فن

أخبار الفن| رد غادة عبد الرازق على أزمة طارق الشناوي.. ياسمين صبري في شهر العسل

الأحد 10/مايو/2020 - 12:23 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

حالة كبيرة من الجدل أثيرت بعد حلقة المذيعة انجي علي ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة» مع إيناس الدغيدي، والتي أذيعت أمس الجمعة على قناة القاهرة والناس الفضائية، ما جعل انجي تتصدر التريند على محرك البحث جوجل. 

قامت الفنانة غادة عبد الرازق، بمهاجمة الناقد طارق الشناوي، من خلال خاصية الستوري عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، مشيرة إلى أنه ياخذ أموالا كي يكتب عن الأعمال الفنية بشكل جيد.

شاركت الفنانة ياسمين صبرى، صورة لها، مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عبر حسابها على إنستجرام ، وقد ظهرت ياسمين صبري بإطلالة رائعة وجذابة.

نفت الفنانة غادة عبد الرازق اساءتها للناقد طارق الشناوي، بعد الضجة التي اثيرت عقب اتهامه بانها تسيء الى سمعته.

نشر أمجد، ابن الفنان القدير الراحل محمد الشرقاوي، عبر حسابه الشخصي على تويتر، صورة نادرة له مع والده الراحل، ليحيي بها ذكراه التي وافقت يوم 6 مايو الماضي. 

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