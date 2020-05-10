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اقتصاد

فاو: واردات تونس من الحبوب سترتفع 20% الموسم المقبل

الأحد 10/مايو/2020 - 03:03 ص
حبوب
حبوب
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رويترز


ذكر تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أن واردات تونس من الحبوب في موسم 2021/2020 ستزيد بنسبة 20 بالمئة مقارنة بالموسم السابق إلى 3.8 مليون طن في ظل توقعات بتراجع محصول الحبوب بواقع الثلث هذا العام.

 

وكانت تونس سجلت رقما قياسيا في الحصاد العام الماضي بلغ 2.4 مليون طن لكن المنظمة تتوقع تسجيل رقم قرب المستوى المتوسط عند 1.5 مليون طن هذا العام.

 

وتخصص تونس معظم أراضيها الزراعية الخصبة لزراعة القمح الصلد وتستورد في الأساس القمح اللين والشعير وتهدف للوصول بالانتاج المحلي من الحبوب إلى 2.7 مليون طن سنويا.

 

وتمثل الزراعة زهاء 13 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في تونس.

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