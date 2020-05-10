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ثقافة

اليوم .. مركز إثراء الثقافي يشارك في منتدى القادة العالميين الشباب

الأحد 10/مايو/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

يشارك مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، بالمملكة العربية السعودية،  اليوم عبر بثّ مباشر لربط المجتمع العالمي من خلال الفنون والثقافة الذي ينظّمه منتدى القادة العالميين الشباب التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت عنوان "إيجاد الجمال في أوقات الحجر" والذي سيستمر لمدة 24 ساعة.

 

وينضم "إثراء" لـ 50 من القادة والخبراء يمثلّون أكثر من 20 دولة أبرزها : المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وكينيا والبرازيل وجنوب إفريقيا، فضلًا عن 50 ممثلًا لمؤسسات ثقافية عالمية ، وخبراء ثقافيين، وأبطال رياضيين أولمبيين، سيشاركون جميعهم في تقديم جلسات متتالية، تحت عنوان " إيجاد الجمال في أوقات الحجر"، موجّهة للجمهور في منازلهم من خلال مناقشة موضوعات متعددة في مجالات الفن والثقافة والرياضة صُمّمت لتتماشى مع الوضع العالمي الراهن الذي فرضته العزلة المنزلية.

 

وأوضح المدير العام للشؤون العامة في أرامكو السعودية والعضو المؤسس في القيادات العالمية الشابة فهد الضبيب أن هذه المبادرة تكمن مهمتها في ربط المجتمع العالمي من خلال الفن والثقافة وهو ما يتماشى مع أهداف مركز إثراء الاستراتيجية وهي تعزيز التواصل الثقافي مع العالم والمساهمة في المجتمع الإبداعي " ، مؤكدًا أهمية أن يقف المجتمع العالمي متحدًا أكثر من أي وقت مضى ويستمر في رعاية المجتمع والجمهور، عبر توفير الدعم لأفراده في هذه الأوقات العصيبة.

 

وقال الضبيب: إن هذا الحدث العالمي يٌعد فرصة مناسبة لتعزيز روابط التواصل مع جمهور "إثراء" حول العالم خلال هذه الفترة ، كما بات واضحًا أيضا أهمية توحيد كافة الجهود والترابط معًا كمجتمع عالمي في ظل التباعد الاجتماعي الذي يعيشه العالم ، حيث واصل المركز تقديم تجربة ثقافية مميزة عبر برامجه الافتراضية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم" ، مشيرًا إلى أنه سيمثل مركز "إثراء" في هذا البث العالمي أربعة من خبرائه، سيقدمون أربع جلسات افتراضية.

 

 

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