العالي للدراسات الإسلامية بألمانيا يشارك في مبادرة الصلاة من أجل الإنسانية يوم 14 مايو

أعلن الدكتور مهند خورشيد، عميد المعهد العالي للدراسات الإسلامية، بجامعة مونستر الألمانية، وهي واحدة من أكبر وأهم المؤسسات الأكاديمية اللاهوتية الإسلامية في أوروبا الغربية، دعمه دعوة اللّجنة العليا للأخوة الإنسانية (HCHF) وانضمامه إليها، لإعلان يوم الخميس 14 مايو 2020 يومَ صلاةٍ ودُعاءٍ للبشرية





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وأوضح خورشيد، أن مُبادرة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية تتَّسم بأهمية مُعتبرة، خاصة في ظل هذه الأوقات العصيبة التي تمرّ بها بلدان العالم كافّة بسبب جائحة فيروس كوفيد-19، مضيفًا أن المبادرة تؤكد أننا نحن البشر أولًا وقبل كل شيء إخوة وأخوات في الإنسانية، بغضِّ النّظر عن نظرتنا إلى العالم أو معتقداتنا أو أصولنا العرقية.





وأكد عميد المعهد العالي للدراسات الإسلامية أنَّ هذه الجائحة تعد أحد أكبر التحديّات التي تواجه البشرية، لأنها لا تُميِّز بين الأشخاص والجماعات والأديان والمعتقدات، كما لا تتوقَّف عند الحدود السياسيّة أو الجغرافيّة؛ بل إنها تعتدي وتُؤثِّر علينا جميعًا كأعضاء في الرابطة الإنسانية! ولذلك علينا كبشر وجزء لا يتجزأ من هذا المجتمع الإنساني، أن نُصلّي من أجل شفاء جميع الناس.





يذكر أن «اللجنة العليا للأخوة الإنسانية»، قد أطلقت، نداءً عالميًّا إلى جميع الناس، على اختلاف ألسنتِهم وألوانهم ومعتقداتهم، للتوجه إلى الله بالدعاء والصلاة والصوم وأعمال الخير، من أجل أن يرفع الله الوباء، ودعت اللجنة إلى أن يكون 14 مايو الجاري يوما عالميا للصلاة من أجل الإنسانية، مناشدةً جميع القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم الاستجابة لهذا النداء الإنساني، والتوجه إلى الله عز وجل بصوتٍ واحدٍ، من أجل أن يحفظَ البشرية ويوفقَها لتجاوز هذه الجائحة.