ثروت الخرباوى: «خيرت الشاطر وحسن مالك ضربوا بعض في السجن»

تحدث ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، عن كيفية استغلال الجماعات الإرهابية الدين لتحقيق أهدافها السياسية، موضحًا أن المتطرفين استخدموا آياتاً كثيرة في غير موضعها، بهدف خدمة مصالحهم.









وأضاف خلال حواره مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، إن الإخوان يفشلون ودائمًا من فشل إلى فشل، وهناك 3 شباب من الإخوان انتحروا بسبب الأمراض النفسية التي أصابتهم لأنهم أدركوا أنهم كانوا يعيشون في واقع افتراضى، وأصيبوا بالصدمة من الواقع الحقيقى





وتابع:" خيرت الشاطر واللى معاه بيضربوا بعض في السجن.. حسن مالك اتخانق مع خيرت الشاطر والبلتاجى.. حيث طلب منهم بديع كتابة دراسة عن أسباب ما حدث، وفوجئ بكتابات تلقى عليهم بالمسئولية والتواطيء.. وهناك حالة غضب من الشباب في السجون وفى تركيا.. وإثناء المناقشة ألقيت المسئولية على خيرت الشاطر وأنه سلمت عقله لمحمود عزت، وكانت النتيجة أن عزت هرب، واحتد النزاع وضربوا بعض في السجن.. بعض المسجونين من الإخوان قدموا طلبًا لفصل بعضهم عن البعض"، مستطردًا :"الإخوان لم ينتهوا وهناك رصيد فكرى متمثل في الخطاب الدينى التقليدي.. ولكن التنظيم في اضعف حالاته".









وذكر أن كلمة الحكم لم تكن تستخدم وقت نزول القرآن، وتعبير الحاكم لم يستخدم إلا بعد 400 سنة من نزل الإسلام كمصطلح للدلالة على حكم البلاد، موضحًا أن الحكم مرتبط بالعدل.