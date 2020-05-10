شكاوى من اختفاء أيقونة رفع الأبحاث على إدمودو عند بعض الطلاب .. والتعليم: الضغط هو السبب

حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الماضية، بسبب شكاوى بعض الطلاب وأولياء الأمور من عدم ظهور أيقونة تسليم المشروعات البحثية الإلكترونية على منصة ادمودو منذ صباح السبت وحتى الآن.









وقالت طاهرة طايل أحد أولياء الأمور: "أنا عندي ولا ظهرت لإعدادي ولا ثالثة ابتدائي، كما أكدت هبة حسني: إ حنا كمان مش عارفين مفيش ايقونة المشروع البحثي، وقالت رانيا عبادة: الايقونة مش موجودة كده أول يوم راح علينا".









ومن جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن السبب في عدم ظهور أيقونة تسليم المشروعات البحثية الإلكترونية للعام الدراسي 2019 /2020 على منصة ادمودو حتى الآن، هو الضغط الكبير على منصة ادمودو.









وأوضح المصدر ، أنه منذ صباح أمس السبت، احتشد الطلاب وأولياء الأمور على المنصة في وقت واحد رغم تحذير الوزير من التزاحم في وقت واحد على المنصة.









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وقال المصدر، إن الوزارة تناشد جميع أولياء الأمور والطلاب بتخفيف الاحمال على منصة ادمودو، وعدم الاحتشاد عليها في وقت واحد، بحيث تستطيع المنصة أن تُظهر ايقونة تسليم الأبحاث أمام الجميع.









وأشار المصدر إلى أن الأيقونة ستظهر تدريجيا للجميع ، وأكد المصدر أن هناك مهلة أسبوعا كاملا امام الطلاب لرفع أبحاثهم الالكترونية على منصة ادمودو ، حيث أن اخر معاد لرفع البحث على منصة ادمودو يوم 16 مايو 2020 .









وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أيقونة المشروع البحثي الخاص بطلاب الصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 إعدادي، لا تظهر لحسابات أولياء الأمور أو المعلمين علي منصة ادمودو.





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وقال وزير التربية والتعليم في تصريح له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: هذه الايقونة تظهر فقط للطلاب المسجلين علي المنصة.









وأضاف وزير التربية والتعليم قائلًا: نرجو الاتصال أو ارسال رسالة إلي "الدعم الفني" في حالة وجود اي مشكلة خاصة بالتسليم الالكتروني للمشروعات حتي يقوموا بتقديم المساعدة.



وأوضح وزير التربية والتعليم أنه يمكن الاتصال بالارقام التالية للدعم الفني والإبلاغ عن المخالفات لموضوع تسليم المشروعات:



01029686337، 01113326412، 01122002816، 01025224111، 01016469475، 01028252398، 01092553215، 01227086089، 01226014787

[email protected]

وقال : يمكن الاتصال التليفوني او استخدام نفس الأرقام علي واتساب.

وأعلن وزير التربية والتعليم ، أنه لرفع بحاث طلاب المدارس على منصة ادمودو الخاصة بالتواصل لابد من اتباع الخطوات التالية :

- اضغط على https://new.edmodo.com/ - تسجيل الدخول بالاسم و كلمة السر الخاصة بحساب الطالب - وبعد الدخول على حساب الطالب سيجد الطالب ايقونة جديدة اسمها (المشروع البحثي لعام 2019/2020) وهنا مكتوب رسالة نصها (يتم تحميل الملف الخاص بالمشروع البحثي بصيغة PDFعلى أن يكون اسم الملف يحتوي على الكود التعرفي لأحد الطلاب المشاركين بالبحث + السنة الدراسية التي يدرس بها) - سيضغط الطالب على كلمة افتح الموجودة بجوار هذه الايقونة الجديدة - سيجد الطالب تاريخ الاستحقاق (16 مايو 2020) - قبل رفع البحث سيكون مكتوبا امام الطالب (المشروع البحثي .. عملك لم ينجز بعد .. انقر ادناه لاضافة استجابة نصية او ارفاق ملفات او اسقاطها مباشرة) ((لو كان الطالب يقوم بهذه العملية من خلال جهاز كمبيوتر فيمكنه اسقاط الملفات المطلوبة مباشرة بالماوس لتنتهي العملية بسهولة)) -على الطالب ان يضغط على ايقونة (ارفق) سيجد الطالب رسالة تسأله هل الملفات موجودة على الحاسب ام على اي رابط على الانترنت ام على حقيبة الظهر الموجودة على منصة ادمودو.

-لو ضغط الطالب على ملف من الحاسب ، سيختار الطالب البحث المحفوظ على الحاسب بصيغة PDF ، لتبدأ فورا عملية تحميل البحث على منصة ادمودو.



- بعد انتهاء عملية التحميل على الطالب ان يضغط على زر "تسليم الواجب" (مع العلم ان سرعة التميل معتمدة على سرعة شبكة الانترنت عند كل طالب ولهذا فهناك اسبوع كامل يمكن خلاله اختيار الوقت المناسب لدى الطالب لضمان سرعة التحميل).

- ستظهر للطالب رسالة تسأله هل انت مستعد لتسليم واجبك ؟ .. وهنا على الطالب ان يضغط نعم.

- بعد ذلك ستظهر للطالب رسالة جديدة نصها (تم تقديم العمل سوف نعلم معلمك) وسيظهر البحث الذي تم تحميله بجوار هذه الرسالة.

-يمكن للطالب أن يعيد ارسال الواجب اذا لزم الامر في حالة اكتشاف اي خطأ ذلك بكل سهولة من خلال الضغط على اعادة ارسال الواجب.



