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ثروت الخرباوي: الإخوان في مصر منقسمون لـ 3 تنظيمات

الأحد 10/مايو/2020 - 01:34 ص
ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي
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عبد الخالق صلاح
قال ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، إن الإخوان منقسمون في مصر الآن إلى 3 تنظيمات، أولهم  مع محمد كمال والثانى مع محمود عزت وتنظيم ثالث عزل نفسه عن هذا وذاك.


وأضاف خلال حواره مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن شباب الإخوان ضحية صراعات قياداتهم على زعامة الجماعة.


وذكر المفكر السياسي، أن طريقة الإخوان هي شراء الناس بما يحبونه "الدين أو المال أو المناصب"، موضحًا أن الإخوان عقدوا صفقات كثيرة مع نظام مبارك وقيادات الحزب الوطنى.


وتحدث ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، عن كيفية استغلال الجماعات الإرهابية الدين لتحقيق أهدافها السياسية، موضحًا أن المتطرفين استخدموا آيات كثيرة في غير موضعها، بهدف خدمة مصالحهم.


وأضاف ، إن الإخوان دائمًا من فشل إلى فشل، وهناك 3 شباب من الإخوان انتحروا بسبب الأمراض النفسية التي أصابتهم لأنهم أدركوا أنهم كانوا يعيشون في واقع افتراضى، وأصيبوا بالصدمة من الواقع الحقيقى.


وتابع:" خيرت الشاطر واللى معاه بيضربوا بعض في السجن.. حسن مالك اتخانق مع خيرت الشاطر والبلتاجى.. حيث طلب منهم بديع كتابة دراسة عن أسباب ما حدث، وفوجئ بكتابات تلقى عليهم بالمسئولية والتواطؤ.. وهناك حالة غضب من الشباب في السجون وفى تركيا.. وأثناء المناقشة ألقيت المسئولية على خيرت الشاطر وأنه سلم عقله لمحمود عزت، وكانت النتيجة أن عزت هرب، واحتد النزاع وضربوا بعض في السجن.. بعض المسجونين من الإخوان قدموا طلبًا لفصل بعضهم عن البعض"، مستطردًا :"الإخوان لم ينتهوا وهناك رصيد فكرى متمثل في الخطاب الدينى التقليدي.. ولكن التنظيم في اضعف حالاته".



وأشار إلى أن كلمة الحكم لم تكن تستخدم وقت نزول القرآن، وتعبير الحاكم لم يستخدم إلا بعد 400 سنة من نزل الإسلام كمصطلح للدلالة على حكم البلاد، موضحًا أن الحكم مرتبط بالعدل.
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