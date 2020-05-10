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حوادث

النيابة العامة تعلن عن وسيلة دفع المخالفات الكترونياً

الأحد 10/مايو/2020 - 01:27 ص
النيابة العامة تعلن
النيابة العامة تعلن عن وسيلة دفع المخالفات الكترونيا
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محمد عبدالله
أعلنت النيابة العامة عن طريقة دفع المخالفات المرورية إلكترونيا بنيابات المرور على مستوى محافظات الجمهورية وذلك من خلال مجموعة من الخدمات:
أولًا: خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قيم المخالفات المرورية المستحقة على رخص القيادة المطورة أو المركبات؛ والتي تتيح الاستعلام عنها في أي وقت على مدار اليوم. 
ثانيًا: خدمة التظلم الإلكتروني من قيم المخالفات المرورية؛ والتي تتيح التظلم من تلك القيم عن بُعد دون الحاجة للتوجه إلى مقار نيابات المرور الكلية؛ ومن ثم إخطار المتظلم بالنتيجة حال الانتهاء من الفحص. 
ثالثًا: خدمة متابعة طلبات التظلم من قيم المخالفات المرورية المستحقة وطلبات الدفع؛ والتي تتيح الاستعلام عما تم فيها في أي وقت على مدار اليوم. 
رابعًا: خدمة الدفع النقدي عند الاستلام؛ والتي تتيح طلب استخراج شهادات المخالفات عن بُعد؛ وذلك بطلب توصيلها بمعرفة هيئة البريد المصري على محال الإقامة، ودفع القيم المستحقة عنها نقدًا عند الاستلام.
خامسًا: خدمة الدفع الإلكتروني ببطاقات الائتمان البنكي أو بطاقة "ميزة" الحكومية؛ والتي تتيح إمكانية استخراج شهادات المخالفات ودفع القيم المستحقة عنها عن بعد بتلك البطاقات، وطلب توصيلها بمعرفة هيئة البريد المصري إلى محال الإقامة. 
هذا ونعيد نشر رابط تحميل دليل المستخدم للتك الخدمات الذي أصدره مركز معلومات النيابة العامة وإدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون – بمكتب النائب العام -. 

وإزاء ما تلاحظ للنيابة العامة خلال استخدام المواطنين تلك الخدمات منذ إطلاقها، وما ورد إليها من تساؤلات البعض حولها، وحرصًا من النيابة العامة على تقديمها بصورة تحقق الغرض منها؛ فقد خُصصت وسيلتين للتواصل مع مركز معلومات النيابة العامة لتقديم الدعم الفني لتلك الخدمات، والإجابة على التساؤلات المثارة بشأنها على مدار اليوم على النحو الآتي:

الوسيلة الأولى: التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]
الوسيلة الثانية: التواصل عبر تطبيق  WhatsApp بالرقم الهاتفي  (01111755116)

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