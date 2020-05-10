5 نصائح هامة قبل تأجير السيارة

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى تأجير السيارات والتي تعتبر أحد الحلول العملية أثناء السفر أو التنقل داخل المدينة، ولكن قبل تأجير السيارة عليك اتباع تلك النصائح .

1-يجب من أن تخطط لرحلتك بشكل دقيق فعليك أن تعرف المسافة التي ستقطعها السيارة وإذا كنت ستسافر لبلد اخرى فعليك دائما معرفة خدمات التأجير الموجودة في المطار .

2-تأكد من اختيار وكالة دولية موثوقة عند التأجير فقد توفر الشركات سعر أقل ولكن مع موثوقية أقل وخدمة سيئة لذلك يجب التعامل مع شركات موثوق فيها.

3- يجب وجود خطة التأمين عند تأجير سيارة يوفر راحة أفضل في حالة التصادم أو السرقة لذلك يجب عليك أن تتعرف على شروط التأمين الخاصة.

4- يجب التأكد من شركة التأجير قبل التعامل معها بالإضافة ان تكون مشهورة اما في حالة صعوبة ذلك فعليك فحص السيارة قبلها.

5- إذا كنت تريد أن تؤجر سيارة متوسطة في وقت ليس عليها عروض فقد تستطيع استبدالها بسيارة ارقي مجانا او مقابل مبلغ ضئيل من المال .