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سيارات

5 نصائح هامة قبل تأجير السيارة

الأحد 10/مايو/2020 - 01:38 ص
صدى البلد
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أماني نوار

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى تأجير السيارات والتي تعتبر أحد الحلول العملية أثناء السفر أو التنقل داخل المدينة، ولكن قبل تأجير السيارة عليك اتباع تلك النصائح .

 

1-يجب من أن تخطط لرحلتك بشكل دقيق فعليك أن تعرف المسافة التي ستقطعها السيارة وإذا كنت ستسافر لبلد اخرى فعليك دائما معرفة خدمات التأجير  الموجودة في المطار .

 

2-تأكد من اختيار وكالة  دولية موثوقة عند التأجير فقد توفر الشركات سعر أقل ولكن مع موثوقية أقل وخدمة سيئة لذلك يجب التعامل مع شركات موثوق فيها.

 

 

3- يجب وجود خطة التأمين عند تأجير سيارة يوفر راحة أفضل في حالة التصادم أو السرقة لذلك يجب عليك أن تتعرف على شروط التأمين الخاصة.

 

4- يجب التأكد من شركة التأجير قبل التعامل معها بالإضافة ان تكون مشهورة اما في حالة صعوبة ذلك فعليك فحص السيارة قبلها.

 

 

5- إذا كنت تريد أن تؤجر سيارة متوسطة في وقت ليس عليها عروض فقد تستطيع استبدالها بسيارة ارقي مجانا او مقابل مبلغ ضئيل من المال .

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