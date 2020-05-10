AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إصابة 38 حالة بفيروس كورونا فى مستشفى الزهراء بـ مدينة نصر

الأحد 10/مايو/2020 - 01:46 ص
كورونا
كورونا
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر، إنه تم رصد 14 حالة مصابة بكورونا و 24 حالة إيجابية أخرى بمستشفى الزهراء  وسيتم نقلهم لمستشفى العزل بمدينة نصر.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن 100 عينة من المخالطين سيجرى عمل مسحات لهم.


وأكد أنه تم غلق الطوارئ بالمستشفى لتعقيمها ولا يتم استقبال حالات حاليا، موضحا أن مصدر العدوى هو موظف يعمل بمطبخ المستشفى وزوجته تعمل بالمبنى الإداري للمستشفى.


أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 57 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة حتى اليوم.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.


وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

طبيب الغلابة: حزين من إيقاف الدوري لأنه «حرمني» من مشاهدة مباريات الزمالك.. فيديو

طارق الشناوي: 6 أعمال درامية الأفضل في رمضان 2020

تشرة الحوادث.. اِعرف عقوبة حنين بعد اتهامها بالاتجار بالبشر .. محاكمة حدث بتهمة هتك عرض طفلة بالعياط

عمري ما قابلته.. أول رد من غادة عبد الرازق على أزمة طارق الشناوي

زمن كورونا .. شروط ارتياد حمامات السباحة والشواطئ

رئيس جامعة القاهرة يستقبل فوجا من العالقين بالمدينة الجامعية وسط إجراءات وقائية مشددة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت اسود.. هنادي مهنا تستعرض أناقتها على إنستجرام.. شاهد

طريقة عمل المرقوق بأسهل الوصفات

سيرين عبد النور تشعل السوشيال ميديا بإطلالة كلاسيكية