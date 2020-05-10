إصابة 38 حالة بفيروس كورونا فى مستشفى الزهراء بـ مدينة نصر

قال الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر، إنه تم رصد 14 حالة مصابة بكورونا و 24 حالة إيجابية أخرى بمستشفى الزهراء وسيتم نقلهم لمستشفى العزل بمدينة نصر.









وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن 100 عينة من المخالطين سيجرى عمل مسحات لهم.









وأكد أنه تم غلق الطوارئ بالمستشفى لتعقيمها ولا يتم استقبال حالات حاليا، موضحا أن مصدر العدوى هو موظف يعمل بمطبخ المستشفى وزوجته تعمل بالمبنى الإداري للمستشفى.









أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 57 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة حتى اليوم.









وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.









وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.