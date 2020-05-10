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أخبار العالم

حدث في أمريكا .. ممرضة تسرق مسنا يصارع الموت بسبب فيروس كورونا

الأحد 10/مايو/2020 - 01:54 ص
انتوني كاتابانو
انتوني كاتابانو
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عرفة البنداري
وجهت الشرطة الأمريكية اتهامات لممرضة بسرقة مسن كان يصارع الموت بأحد مستشفيات نيويورك بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن الممرضة دانييل كونتي، والتي تبلغ من العمر43 عاما، وتعمل في  مستشفى جامعة ستاتين آيلاند الشمالية في نيويورك، سرقت الأموال والمتعلقات الشخصية لمريض يبلغ من العمر 70 عاما.

وأوضحت ان كونتي استخدمت البطاقة الائتمانية الخاصة بالمريض  أنتوني كاتابانو، قبل حوالي 3 أيام من وفاته.

وتكشفت تفاصيل القضية عندما أبلغت نجلة المتوفى تلقيها بيانا يفيد باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بوالدها في الوقت الذي كان يرقد بالمستشفى، لافتة إلى أنه تم شراء مقتنيات بنحو 60 دولارا من البطاقة الخاصة بوالدها.

وعرضت الشرطة الأمريكية على المتهمة صور ولقطات من كاميرات مراقبة رصدتها وهي تستخدم الفيزا كارد الخاصة بالمريض.
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