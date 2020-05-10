إنشاء موقع خاص بشئون الطلاب بآداب العريش





وأضاف أنه تم إنشاء صفحات لكل قسم علمي من أجل تواصل الطلاب مع الاساتذة فيما يتعلق بالأبحاث الخاصة بالمواد، بعد ان تم توزيع عناوين الأبحاث المطلوبة على جميع الطلاب .





وأكد عميد الكلية، أن جميع الأمور تسير في مصلحة الطالب وإذا كان لدى الطالب أى استفسارات يرجى التواصل مع صفحات شؤون الطلاب أو الأقسام العلمية أو التواصل مع وكيل الكلية لشؤون الطلاب .





وأشار إلى أن الكلية حريصة كل الحرص ان لا تؤثر الأزمة الراهنة على طلابها، داعيًا المولى عز وجل بدوام التوفيق والنجاح لهم .





وأضاف أنه بخصوص طلاب الفرق النهائية ، الفرقة الرابعة ، المحملين بمواد تخلف من سنوات سابقة سوف يقومون بإعداد أبحاث أيضًا مثلهم مثل سنوات النقل .





وقال عميد الكلية إن المواد الدراسية العادية للفصل الدراسى الثانى للفرقة الرابعة ، سوف يكون فيها امتحانات بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة.

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اقرأ ايضا.. آليات لرفع الأبحاث بتربية وآداب العريش وقال عميد الكلية إن المواد الدراسية العادية للفصل الدراسى الثانى للفرقة الرابعة ، سوف يكون فيها امتحانات بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة.

قال الدكتور محمد فؤاد عميد آداب جامعة العريش، إنه تم إنشاء موقع خاص بشؤون الطلاب ، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للكلية على " فيسبوك " وذلك للإجابة على استفسارات الطلاب في مختلف الأقسام .