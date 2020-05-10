الخطوط الأردنية تسعى لإعادة جدولة الديون بعد تراجع غير مسبوق في الإيرادات

وتوقعت السلطات الأردنية مطلع مايو الجاري انكماش اقتصاد البلاد، الذي يعاني من ضغوط مالية بنحو 3% في العام الجاري نتيجة تأثير فيروس كورونا، وارتفع صافي الدين العام المستحق على الأردن خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 0.5% إلى 28.95 مليار دينار (40.8 مليار دولار) مقارنة بـ28.798 مليار دينار في نهاية 2019.





وأظهرت الإحصائيات التي نُشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، أن صافي الدين الداخلي للأردن في نهاية فبراير الماضي بلغ 16.65 مليار دينار، في حين أن الدين الخارجي بلغ 12.29 مليار دينار، ويشكل صافي الدين العام الأردني ما نسبته 92.6% من الناتج المحلي الإجمالي.





جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي وافق في مارس الماضي على برنامج بقيمة 1.3 مليار دولار مع الأردن.