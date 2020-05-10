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اقتصاد

الخطوط الأردنية تسعى لإعادة جدولة الديون بعد تراجع غير مسبوق في الإيرادات

الأحد 10/مايو/2020 - 03:03 ص
الخطوط الأردنية
الخطوط الأردنية
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وكالات
قالت الخطوط الجوية الملكية الأردنية اليوم إنها طلبت إعادة جدولة مدفوعات ديون لشركات تأجير وبنوك بعد تراجع ”غير مسبوق“ في الإيرادات نتيجة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".


وقالت الشركة المملوكة للدولة في إفصاح للبورصة إنها طلبت من شركات تأجير طائرات وموردين وبنوك إعادة جدولة الديون ”لبضعة أشهر“ بدءا من الوقت الحالي، ولم تقدم الشركة التي لها شبكة واسعة بالمنطقة أرقاما بشأن تراجع الإيرادات منذ أغلق الأردن مجاله الجوي في 18 مارس .

وتوقعت السلطات الأردنية مطلع مايو الجاري انكماش اقتصاد البلاد، الذي يعاني من ضغوط مالية بنحو 3% في العام الجاري نتيجة تأثير فيروس كورونا، وارتفع صافي الدين العام المستحق على الأردن خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 0.5% إلى 28.95 مليار دينار (40.8 مليار دولار) مقارنة بـ28.798 مليار دينار في نهاية 2019.

وأظهرت الإحصائيات التي نُشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، أن صافي الدين الداخلي للأردن في نهاية فبراير الماضي بلغ 16.65 مليار دينار، في حين أن الدين الخارجي بلغ 12.29 مليار دينار، ويشكل صافي الدين العام الأردني ما نسبته 92.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي وافق في مارس الماضي على برنامج بقيمة 1.3 مليار دولار مع الأردن.
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