لعدم توافر أدوات الوقاية.. ممرضة بريطانية تستقيل من عملها خوفا من كورونا

استقالت ممرضة بريطانية من عملها في الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بسبب خوفها من استمرارها في العمل بعد أن فشلت المستشفى في توفير معدات الوقاية الشخصية.
ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، استقالت الممرضة وتدعى لورا ديمن من عملها في مستشفى جامعة كرويدون في جنوب لندن، بسبب خوفها على ابنها الوحيد الذي يبلغ من العمر خمس سنوات وتعيش معه بمفردها، وذلك بعد معاناتها في العمل منذ أسابيع بدون أدوات الوقاية كـ معقم اليدين أو القفازات أو أقنعة الوجه (الكمامات) او البدل الوقائية.
وكشفت لورا صاحبة الـ 33 عاما أنه عندما نقل مرضى فيروس كوفيد -19، لأول مرة إلى العناية المركزة، لم يوجد أي أقنعة للوجه ليستخدمها الأطقم الطبية، موضحة أنه خلال عملها لرعاية مرضى السرطان ذوي المناعة الضعيفة لم يكن لكل مريض سرير معقم.
وتساءلت لورا كيف يعمل الشخص في مداواة المرضى إذا لم يتمكنوا من غسل أيديهم وتعقيمها، موضحة أن الممرضات كانوا يغسلن أيديهن في المطبخ أثناء نوباتهن، ولم يعجبها الاستمرار على هذا الوضع فقدمت استقالتها في 27 أبريل الماضي.
وقالت لورا التي تعمل في التمريض منذ 10 سنوات: "لست الممرضة الوحيدة التي تشعر أنها توضع في هذا الموقف المرعب.. من المتوقع أن ننقذ حياة الناس وهذه هي أولويتنا الأولى، لكن نقص المعدات يعني أننا نضع حياتنا وحياة عائلاتنا في خطر".