لعدم توافر أدوات الوقاية.. ممرضة بريطانية تستقيل من عملها خوفا من كورونا

ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، استقالت الممرضة وتدعى لورا ديمن من عملها في

أيديهن في المطبخ أثناء نوباتهن، ولم يعجبها الاستمرار على هذا الوضع فقدمت استقالتها في 27 أبريل الماضي.

قالت لورا التي تعمل في التمريض منذ 10 سنوات: "لست الممرضة الوحيدة التي تشعر أنها توضع في هذا الموقف المرعب..

من المتوقع أن ننقذ حياة الناس وهذه هي أولويتنا الأولى، لكن نقص المعدات يعني أننا نضع حياتنا وحياة عائلاتنا في خطر".