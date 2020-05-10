بسكال مشعلاني: أتابع أخبار كورونا عبر تويتر

قالت المطربة اللبنانية بسكال مشعلاني, إنها في تلك الفترة الصعبة من انتشار فيروس كورونا تقضي وقتها في منزلها.





وأضافت بسكال مشعلاني خلال مداخلة عبر سكايب في برنامج "علي مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي، المذاع علي قناة "صدى البلد" الفضائية، أنها تتابع الأخبار أولا بأول على تويتر.





وتابعت بسكال مشعلاني, أنها تحب تتابع جميع الاخبار المرتبطة بانتشار فيروس كورونا حتي تعرف ماذا يحدث بعد انتهاء فيروس كورونا وماذا سنفعل.





وأوضحت بسكال مشعلاني, أنها شاهدت أربع حلقات من مسلسل الاختيار للفنان أمير كرارة وأعجبها المسلسل جدا لانه يحكي قصة بطل حقيقي.









وأشارت إلى أنها لا تحب القطط ولديها فوبيا منها، موضحة أنها تخاف من القطط منذ صغرها عندما قامت قطة بخربشتها.