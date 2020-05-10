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رياضة

قائد منتخب إيطاليا السابق: محمد صلاح مثل الآلة.. ولا يستسلم أبدا

الأحد 10/مايو/2020 - 04:15 ص
صدى البلد
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نور عادل
اثنى المدافع المخضرم الايطالي فابيو كانافارو، مدافع منتخب ايطاليا السابق، على المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الانجليزي، بسبب اداءه الفترة الاخيرة.

وخلال تصريحات لشبكة سكاي سبورتس البريطانية وصف قائد منتخب ايطاليا السابق المحترف المصري محمد صلاح بالالة.

وقال كانافارو:" "لقد مر ليفربول بموسم رائع وهم يستحقون الفوز والاحتفال بهذا الدوري".

واردف:" أحترم محمد صلاح كثيرًا، لقد تغير كثيرًا في ليفربول، على مدى السنوات الثلاث الماضية كان مثل الآلة".

واختتم كانافارو: "إنه اللاعب الذي يرغب كل مدرب في تدريبه لأنه يستطيع الدفاع والهجوم ويترك كل شيء في الملعب، إنه لا يستسلم أبدًا".
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