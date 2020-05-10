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فن

محمد رمضان يعرض فيديو صاروخ تمثيل على إنستجرام

الأحد 10/مايو/2020 - 07:11 ص
رنا اشرف
نشر محمد رمضان فيديو جديدا من خلال خاصية story عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


ويظهر في الفيديو مدح الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "كل يوم" المذاع علي قناة cbc اكسترا لقدرات محمد رمضان الكبيرة في التمثيل.


وأكد خالد أبو بكر في الفيديو أن محمد رمضان أصبح "صاروخ" تمثيل وزادت عليه الأعباء الآن بحيث يجب أن لا تقل أعماله القادمة عن المستوى الذي أصبح به الآن، وطالبه أن يكون قدوى صالحة للشباب من حيث الخلق وكل شئ. 


ولاقي الفيديو ردود افعال واسعة من متابعي محمد رمضان .


ويعرض لـ محمد رمضان حاليا مسلسل البرنس، وتدور أحداث العمل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة رضوان البرنس الذي يقوم بدوره محمد رمضان، ويتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسؤولية الجميع وفي نفس الوقت يعيش صراعا مع أخوته الذين يحاولون التخلص منه بكل الطرق للحصول على الميراث.
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