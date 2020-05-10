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أخبار البلد

أمام مجلس الأمن.. مصر تدعو إلى تكثيف التعاون للحفاظ على شرعية النظام متعدد الأطراف

الأحد 10/مايو/2020 - 05:03 ص
السفير محمد إدريس،
السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة
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أ ش أ
دعت مصر إلى تكثيف التعاون الدولي للحفاظ على شرعية النظام متعدد الأطراف.

جاء ذلك فى بيان مصر الذى ألقاه السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال مشاركته اليوم في اجتماع افتراضي لمجلس الأمن الدولي، دعت إليه إستونيا بصفتها رئيس المجلس لشهر مايو، إحياءً لذكرى مرور 75 عامًا على انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وتساءل ادريس - في البيان - عن مدى نجاح النظام الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية ومصداقيته في تحقيق أهدافه الرئيسية.

وأشار إلى أنه رغم نجاح النظام الدولي في منع وقوع حرب عالمية جديدة، فإنه في ذات الوقت لم ينجح بشكل كاف في منع وتسوية النزاعات والصراعات الإقليمية، وكذا في نزع السلاح النووي ومنع انتشاره، الأمور التي مازالت تمثل تهديدًا للسلم والأمن والاستقرار الدوليين.

وأوضح سفير مصر لدى الأمم المتحدة أنه على الرغم من تحقيق بعض التقدم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان؛ إلا أن أعدادًا كبيرة من البشر مازالوا يعانون من الفقر والمجاعات ونقص الاحتياجات الأساسية وعدم إعمال حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. 

وأشار إلى أن أزمة جائحة كورونا اختبرت مفهوم التعاون الدولي وأظهرت أنه بالرغم من الاحتياج الضروري للعمل متعدد الأطراف؛ إلا أنه مازال لدى المجتمع الدولي قصور شديد في هذا الاتجاه.

وأكد ضرورة أن يُظهر المجتمع العالمي تضامنًا منسقًا لمواجهة التحديات التي تفرضها الجائحة وكذا التحديات الحالية والمستقبلية الأخرى بشكل فعال، في إطار رؤية دولية جديدة تستلهم الدروس المستفادة وتؤسس لمرحلة جديدة في النظام الدولي، كشرط ضروري لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والحفاظ على شرعية ومصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف.
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