ما هو أثر القيء على صحة الصيام ؟ الأزهر للفتوى يرد .. فيديو

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول صاحبه " ما هو أثر القئ على صحة الصيام ؟













وأجاب الشيخ محمد العليمي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن القيء في نهار رمضان له حالتان: الأولى أن يخرج القئ بدون تعمد من الإنسان ففي هذه الحالة لا يؤثر على صحة الصوم وينبغي على الصائم أن يتحرز بعد خروج القئ من نزول شئ منها إلى الحلق.









وأشار إلى أن الحالة الثانية: هي أن يتعمد الصائم أن يتقيء ويخرج القئ من جوه، فف ي هذه الحالة ينبغي عليه أن يقضي يوما آخر مكان هذا اليوم، على أن يظل صائما باقي اليوم حرمة للوقت.









واستشهد العليمي، بحديث النبي: من استقاء فليقض ومن تقيأ فليتم صومه" ففرق النبي بين الحالتين في الحديث.









حكم القئ

قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القئ لا يكون مفسدا للصيام إلا إذا تعمد الصائم الاستقاء.









وأضاف ممدوح، فى لقائه على فضائية "الناس"، أن القئ إذا غلب على الصائم أثناء صومه ففى هذه الحالة لا يفسد صومه وما عليه سوى المضمضة لأن القئ نجس والفم يكون تنجس به.



