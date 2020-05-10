احذر .. سيارة الفورمولا تعرض حياتك للخطر

لا أحد يتخيل أن هناك سيارة في العالم تستطيع أن تمشي على الطرقات بالمقلوب وتخترق جميع قوانين الحركة المتعارف عليها .

بالفعل هناك نوع سيارة وحيد يستطيع السير بالمقلوب وهو من طرازات سيارات سباقات الفورمولا وان التي تتميز باقترابها كثيرا من الأرض وتتمتع بثبات عالي جدا على مضمار السباق.

والسبب الحقيقي وراء سير السيارة بالمقلوب هو الأيروديناميك لهذه السيارة ومرور الهواء من مقدمة السيارة إلى الأجنحة الخلفية.

وتسير هذه السيارة في سباق الفورمولا على سرعة معينة فوق الـ250 إلى 300 كلم في الساعة وتسير على سطحها طائرة.

ولا ينصح تمامًا بتجربتها، فخطورتها تكمن في الوصول إلى هذه الحالة بأرقام دقيقة، وأيضًا في إيقاف السيارة لأنه قد يؤدي إلى إصابات خطيرة للغاية أو ماهو أخطر ممكن ان تسبب الوفاة وخسارة الحياة فإذا كنت محظوظ ولديك واحدة لاتحاول قيادتها .

يذكر أنه لا يزال موسم فورمولا1 مهددًا بالإلغاء بسبب فيروس كورونا الذي تفشى في الكثير من دول العالم وراح ضحيته حوالي 280 ألف شخص حول العالم.