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منوعات

شاهد.. فرق حماية مدنية تقضي 4 ساعات في مهمة إنقاذ خروف

الأحد 10/مايو/2020 - 07:31 ص
إنقاذ خروف
إنقاذ خروف
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عزة عاطف

الإنسانية لا تتوقف عند مراعاة البشر فقط بل في مساعدة حيوان يتألم في صمت، وقد أمضى عمال الإنقاذ في بريطانيا 4 ساعات لإنقاذ خروف من داخل أنبوب الصرف بعد أن علق ولم يتمكن أحد من إخراجه، وقد كانت أمه السبب في إنقاذه.

 

استدعى الناس فرقة إطفاء RSPCA في بريطانيا لإنقاذ خروف، من داخل أنبوب صرف، بعد أن أدرك أحد المزارعين أن الحيوان المسكين عالق بداخلها، وحاول الراعي إميلي ولش مساعدة الخروف وفقًا لصحيفة مترو.

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أسقط حمل صغير نفسه في فتحة أنبوب الصرف الضيق لمسافة 2 قدم، لكن ما جعل المزارع يلاحظ سقوطه هو وقوف أم الخروف على الجزء العلوي من الحفرة وبدا على امه الخوف.

 

وعندما ذهب للتحقق سمع خروف الضأن الصغير يصرخ من أسفل المصرف، فاتصل بمقاطعة دورهام ودارلينجتون للإطفاء وخدمة الإنقاذ.

 

لم يكن هناك طريقة للوصول إلى الحمل الصغير في الأنبوب لأنه كان ضيقًا جدًا لذا اضطر عمال الإنقاذ للبحث عنه مطولًا، ولحسن الحظ أحضر صديق المزارع حفاره وبدأوا في الحفر.

 

انتهى بهم الأمر إلى حفر 4 ثقوب منفصلة لأقسام مختلفة من الأنبوب قبل أن يتمكنوا من تحديد موقعه في الأنبوب 15 مترًا وتحريره.

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