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أخبار العالم

بعد توقفه بسبب كورونا.. السعودية تستأنف خطة توسيع توزيع مياه زمزم

الأحد 10/مايو/2020 - 07:38 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم الأحد، عن توسيع دائرة توزيع مياه زمزم في المملكة، وتسهيل عملية إيصالها إلى أكبر عدد من طالبيها، بالتعاون مع شركة المياه الوطنية الجهة المشغلة لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت رئاسة شؤون الحرمين إن القرار يأتي في إطار حرص حكومة المملكة برئاسة خادم الحرمين على على توفير الحلول اللازمة لتأمين مياه زمزم المباركة وفق سعة العبوات الموحدة ذات (5 لتر) لطالبيها خلال شهر رمضان المبارك في ظل ظروف تفشي وباء فيروس كورونا الراهنة.

كان مشروع الملك عبد الله لسقيا زمزم أعلن في وقت سابق إغلاق جميع منافذ بيع مياه زمزم حتى إشعار آخر، وفقًا للخطوات والإجراءات الصحية الاحترازية لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا.

وسجلت السعودية أمس السبت،  1704 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 37.136 حالة.

ورفعت المملكة العزل عن 6 أحياء في المدينة المنورة سبق وتم إغلاقها.

كما سجلت السعودية  1024 حالة تعافٍجديدة من كورونا ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 10144.

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