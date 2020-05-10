تحديد موعد مبدئي لاستئناف تدريبات أهلي جدة

حدد الجهاز الفني لنادي أهلي جدة السعودي، بقيادة المدرب الصربي فلادان ميليويفيتش، موعدا مبدئيا لعودة الفريق للتدريبات.
وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الجهازين الفني والإداري في النادي الأهلي السعودي اتفقا على أن تكون عودة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم إلى تدريباتهم اليومية، في الربع الأول من يوليو المقبل، كموعد مبدئي يجري فيه الفريق معسكرًا داخليًا.
اقرأ أيضًا.. عمر السومة: أنا أهلاوي.. وعقدي مستمر في جدة
وينتظر الأهلي، تحديد موعد العودة الرسمي من الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل رسم ملامح العودة للفريق.
وطالب الصربي فلادان ميليويفيتش، بأن يكون هناك 4 مباريات ودية، كحد أدنى للوقوف على جاهزية الجميع.
وتسبب فيروس كورونا المستجد، في تجميد النشاط الكروي في السعودية، وفي أغلب دول العالم.