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فن

أخبار السوشيال ميديا.. صاروخ محمد رمضان.. نجلاء بدر والحظ العثر في رمضان.. ورسالة خاصة من كريم فهمي لزوجته

الأحد 10/مايو/2020 - 09:19 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:


نشرت الفنانة لقاء الخميسي فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

ظهرت فى الفيديو بمشهد كوميدي من إحدى المسرحيات.


نشرت الفنانة وفاء صادق صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت وفاء صادق فى الصورة من أحد مشاهدها فى مسلسل "فلانتينو".


ويظهر في الفيديو مجموعة صور لكريم برفقة زوجته في لحظات رومانسية على أنغام اغنية "الهضبة" عمرو دياب "انتي لسه زي مانتي".


وظهرت نجلاء بدر فى الصورة بمشهد من مسلسل "الفتوة" وكان المشهد مع الفنان ياسر جلال.


نشر محمد رمضان فيديو جديدا من خلال خاصية story عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
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