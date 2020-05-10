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تعليم

طلاب الصف الثاني الثانوي يدخلون على منصة الامتحان لأداء الجبر والتفاضل وحساب المثلثات

الأحد 10/مايو/2020 - 09:08 ص
امتحانات الصف الثاني
امتحانات الصف الثاني الثانوي
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ياســـمين بدوي
دخل، منذ قليل، طلاب الصف الثاني الثانوي في 14 محافظة على منصة الامتحان لأداء امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات ، وذلك من المنازل بشكل إلكتروني.


ويتواجد الآن على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا طلاب المحافظات التالية:

القاهرة
الجيزة
الإسكندرية
أسيوط
كفر الشيخ
قنا
الفيوم
دمياط
الإسماعيلية
أسوان
بورسعيد
شمال سيناء
الوادي الجديد
جنوب سيناء


أما المجموعة الثانية من الطلاب فمن المقرر أن يدخلوا على منصة الامتحان في الفترة المسائية خلال الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا ، تشمل هذه المجموعة طلاب محافظات:
الشرقية
الدقهلية
القليوبية
الغربية
المنوفية
البحيرة
المنيا
سوهاج
بني سويف
الأقصر
السويس
البحر الأحمر
مطروح


ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg/
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