طلاب الصف الثاني الثانوي يدخلون على منصة الامتحان لأداء الجبر والتفاضل وحساب المثلثات

دخل، منذ قليل، طلاب الصف الثاني الثانوي في 14 محافظة على منصة الامتحان لأداء امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات ، وذلك من المنازل بشكل إلكتروني.









ويتواجد الآن على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا طلاب المحافظات التالية:





القاهرة

الجيزة

الإسكندرية

أسيوط

كفر الشيخ

قنا

الفيوم

دمياط

الإسماعيلية

أسوان

بورسعيد

شمال سيناء

الوادي الجديد

جنوب سيناء



