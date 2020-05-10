عالم يحذر.. الفضاء قد ينقل لنا فيروسات





وفقا لما ورد في موقع "ستانفورد نيوز"، أن أستاذ علم الفضاء في ستانفورد سكوت هوبارت، قال إنه يتعين على رواد الفضاء البقاء في الحجر الصحي لمدة 14 يوم منعا لانتشار الأمراض والفيروسات التي قد تعود معهم.





وأشار هوبارت إلى أن عينات الصخور من الكوكب الأحمر قد تكون خطيرة بعد الاشتباه في احتوائها على فيروس ايبولا بعد عودة آخر رحلة فضاء و حصولهم على فتاة من صخر الكوكب.





ذكر هوبارت، أن يتعين على وكالات الفضاء تنظيف الصواريخ ومركبات الفضاء بدرجة حرارة عالية لتحقيق أعلى مستوى من النظافة والقضاء على الفيروسات نهائيا.





جدير بالذكر أنه في وقت سابق أعلنت وكالة ناسا أنها سترسل رواد فضاء إلى المريخ في 2035.

قد تكون معلومة لم تخطر في بالنا من قبل، وهي فرض الحجر الصحي على رواد الفضاء العائدين من الفضاء لأنهم قد يعودون بفيروسات من هناك قد تنتشر بين المواطنين.