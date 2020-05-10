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أخبار العالم

حقيقة إيقاف الخدمات البريدية في آخر 10 أيام من رمضان بالسعودية

الأحد 10/مايو/2020 - 10:54 ص
السعودية
السعودية
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عبدالله قدري
كشفت وزارة الاتصالات السعودية، حقيقة ما أثير بشأن إيقاف شركات الخدمت البريدية وتوقف نشاطها عن توصيل طلبات العملاء خلال آخر 10 أيام بشهر رمضان المبارك.

وفي بيان لها، قالت وزارة الاتصالات، "إنه لا صحة لما تم تداوله في هذا الشأن"، مؤكدة أهمية التزام مقدمي الخدمات البريدية بالشفافية والوضوح بشأن أي مواعيد مستقبلية، وذلك حفاظًا على حقوق العملاء.

وأهابت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالجميع التأكد من صحة المعلومات من خلال هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وقالت: "يجب على جميع التأكد من صحة المعلومات من خلال الحساب الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (@CITC_SA)".
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