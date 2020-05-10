أنتم لا تفهمون.. رسالة شديدة اللهجة من الأزهر للتكفيريين.. فيديو

قال الشيخ أحمد المالكى، الباحث الشرعى بالأزهر الشريف، إن الإرهابيين يرددون كلمة الطاغوت وهم لا يعرفون معناها، لافتا إلى أن كلمة طاغوت لها أكثر من معنى، ومنها يقصد بها أبليس الذى كفر بالله رب العالمين، والذى يعد الطاغوت الأكبر والشيطان الرجيم.





وأضاف الشيخ أحمد المالكى، خلال لقاء عبر سكايب ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الطاغوت تعنى أيضًا كل ما يعبد دون الله تعالى، مشيرًا إلى أن كلمة طاغوت التى يطلقها الإرهابيون على الدولة المصرية والقيادة السياسية خاطئة تمامًا لأنهم موحدين بالله تعالى ويستجيبون لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام.





وتابع أن الجماعات المتطرفة والمتأسلمة تسعى لتحريف الدين لخدمة أهدافهم الدنيئة، مؤكدًا أن الجيش والحكام الإسلاميين يعبدون الله ولا يجب إطلاق كلمة طاغوت عليهم.





ووجه رسالة للإرهابيين والتكفييرن قائلًا "أنتم لا تفهمون ألفاظ الشريعة ويجب عليكم أولًا أن تتعلموا"، مضيفًا أنه فات الأوان فى التعلم لأن الملاقاة الآن بالسلاح ونحن الآن فى مواجهة مسلحة.





ونوه إلى أنه يجب تحصين عقول النشء من الأفكار الضالة الدخيلة على المجتمع الإسلامى والمصرى، مضيفًا أن مصر دولة السلم والسلام والتعايش والأمن والأمان.