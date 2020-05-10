خريجة الكونسرفتوار تبتكر فى الحظر وتبدع فى الغناء.. فيديو

قالت جانيت زكى، خريجة الكونسرفتوار "غناء أوبرالى"، إن فترة الحظر ألهمتها فكرة جديدة لكسر حاجز الملل، لافتة إلى أنها قامت بعمل قناة خاصة بها على "يوتيوب".





وأضافت جانيت زكى، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الغرض من قناة "يوتيوب" هو عرض محتوى تحبه وتبدع فيه.





وأشارت إلى أن هناك بعض التعليقات من الجماهير التى تطلب سماع بعض الأغانى المعينة مثل أغانى المطربة "أنغام"، منوهة إلى أنها قامت بدمج أربع أغانٍ خاصة ب الفنانة أنغام ونشرها على القناة الخاصة بها.





وأوضحت أن أول أغنية قامت برفعها على القناة لتتر مسلسل "إلا أنا"، وتابعت: "كانت ردود الأفعال حلوة جدًا وبدأوا يطلبوا منى حاجات تانية".