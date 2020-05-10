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محافظات

توريد 91 ألفا و800 طن قمح للصوامع بالمنوفية

الأحد 10/مايو/2020 - 12:09 م
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
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محمد امين
تابع اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية انتظام عمليات لستلام الأقماح الجديدة بالصوامع والشون بنطاق المحافظة.

مشددا على ضرورة تسهيل كل الإجراءات أثناء الاستلام والتسهيل على المزارعين وتذليل كل العقبات التى تعوق عمليات التوريد حفاظا على المحصول باعتباره من المحاصيل الإستراتيجية المهمة.

حيث أكد المحافظ أن إجمالى ما تم توريده منذ بداية موسم حصاد هذا العام بلغ 91 ألفا و800 طن.

وقد شدد محافظ المنوفية على اللجان المخصصة لاستلام الأقماح بالمتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام الأقماح من المزارعين، مؤكدًا استمرارية عملية التوريد اليومية حتى الانتهاء من موسم الحصاد.

ومن جانبه أشار محافظ المنوفية إلى أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع الزراعة والمزارعين وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لهم وكذا تقديم التوصيات الفنية للنهوض بقطاع الزراعة حفاظًا على الإنتاجية.
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