خبير اقتصادى: وعى المواطن المصرى سينقذ الاقتصاد.. فيديو

قال الدكتور على مسعود، الخبير الاقتصادى، إن مصدر الخسائر الاقتصادية فى مصر ناجمة عن العلاقات الاقتصادية بين الدول الأخرى وباقى دول العالم، ومصدر الاقتصاد المصرى نفسه، بالإضافة إلى انخفاض تحويلات المصريين بالخارج لأنها تمثل الجانب الأكبر من مصادر النقد الأجنبى والعملات الأجنبية فى مصر.





وأضاف الخبير الاقتصادى فى مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، أن تحويلات المصريين بالخارج تأثرت بالأزمة الاقتصادية الحالية التى تواجه الدول من الناحية الطبية والاقتصادية والصحية، مشيرًا إلى أن ركود السياحة أثر بشكل كبير، مؤكدًا أنه كان من المتوقع أن تصل إيرادات مصر من السياحة خلال 2020 إلى 15 مليار دولار ولكن توقف السياحة نتيجة لأزمة فيروس كورونا أثر بشكل كبير.





ولفت إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر توقفت فى تلك الفترة نتيجة لانتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن انهيار الاقتصادات عالميًا وليس خاصًا بمصر فقط.





ونوه إلى أن مصر تعمل على دوران عجلة الإنتاج مرة أخرى مع إعطاء الأولوية الأولى للمواطن المصرى، مؤكدًا أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية لتقليص الأزمة الصحية مما سيزول التداعيات الاقتصادية لها فى وقت أقل.





وحذر أنه إن لم يتلزم المواطنون بالإجراءات الاحترازية التى قررتها وزارة الصحة ستزيد مدة التأثير الاقتصادى والتراجع الاقتصادى وقد نصل إلى وضع اقتصادى متأخر، مؤكدًا أن وعى المواطنين هو الذى سيعمل على التعامل مع التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.