رئيس برلمانية المؤتمر: وزير الأوقاف وضع روشتة فكرية للقضاء على فكر الإرهابية

أشاد النائب أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر بتصريحات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التي أكد فيها ضرورة التصدي بكل السبل لمحاولات الجماعات الإرهابية والوسائل والأسلحة التي يستخدمونها في مواجهة الدولة ومؤسساتها الوطنية.





وناشد "الشريف" فى بيان أصدره، اليوم، الرأي العام المصري بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية إعطاء أكبر اهتمام بهذه التصريحات من وز ير الأوقاف ، مشيدًا بتأكيد الدكتور محمد مختار جمعة بأن الوزارة بدأت في استخدام فن كتابة "البوست" الذي تستخدمه الجماعات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي للرد على ادعاءات وكذب وبهتان هذه الجماعات بذات الطرق والوسائل التي تقوم بها، حيث تستخدم أحد أساليب فنون التعبير العصرية والتي لا يعني إساءة بعض المغرضين والمنحرفين استخدامه الإساءة إلى الفن نفسه، فهو كسائر فنون التعبير التي يمكن أن تكون حمّالة للخير أو للشر، ولا يمكن أن تكون كثرة استخدام أهل الشر لها مدعاة للنفور منها، وترك الساحة خلوا لهم، بل على العكس من ذلك.









وقال النائب أحمد حلمي الشريف تأييده التام والمطلق لتأكيد وزير الأوقاف إن واجبنا أن نضيق على الخونة والمجرمين أنفاسهم أينما وجدوا، وأن نحاصرهم حيثما كانوا بأسلحة من جنس أسلحتهم وأكثر فتكًا منها، لأننا نتسلح بسلاح الحق والعدل والوطنية والشرف والشهامة والنبل والقيم ومكارم الأخلاق، نبني ولا نهدم، ويوم أن نضطر إلى الهدم فإنما نهدم قلاع وحصون أهل الشر والغدر فوق رؤوسهم بكل أمانة ووطنية وشرف، لا نألوا على شيء إلا مصلحة ديننا ووطننا، ولا عزاء للخونة ولا العملاء ولا الجبناء، فلا قرت أعين الجبناء.





وطالب الـ 100 مليون مصرى بإعطاء أكبر اهتمام لهذه التصريحات الواضحة والحاسمة من العالم الجليل فليسوف التجديد الدكتور محمد مختار جمعة لأننا أمام جماعة إرهابية لا دين لها ولا وطن لها، وليس لها أي لغة سوى لغة الإرهاب والإجرام وسفك دماء الأبرياء.





واعتبر هذه التصريحات بمثابة روشتة شاملة تكفل القضاء نهائيّا على فكر جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.