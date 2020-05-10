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فن

Netflix تعرض فيلم سواح .. الخميس المقبل

الأحد 10/مايو/2020 - 12:35 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
تستعد منصة Netflix العالمية لعرض فيلم "سواح" الذي يلعب بطولته الفنان المصري كريم قاسم.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم خلال أيام، وتحديدا يوم الخميس المقبل الموافق 14 مايو الجاري.

ونشر كريم قاسم عبر حسابه على "انستجرام "  صورة لبوستر الفيلم وعلق عليها: "فيلم (سواح) هيتعرض في يوم ١٤ مايو على NETFLIX في الشرق الأوسط وأوروبا الوسطى والشرقية ولوكسمبرج وبلجيكا وهولندا وألمانيا والنمسا وسويسرا، ومبسوط إن ده الفيلم التاني ليا بعد نجاح (ليل خارجي) الشهر اللي فات على NETFLIX".

فيلم "سواح" قصة الشاب "سمير" الذي يعشق الموسيقى فيسعى ليصل فنه إلى الجماهير، فيسافر للمشاركة في مسابقة عالمية للدي جي ولكن يفقد ممتلكاته والباسبور الخاص به في الطريق ويحتجز كلاجىء في لوكسمبورج وهنا يتعرض للعديد من المغامرات، وتدور أحداثه في 4 دول مختلفة، كما أنه ناطق بـ 6 لغات مختلفة.

والفيلم تم عرضه في دور العرض بفرنسا وبلجيكا ولوكسمبرج وهولندا في شهر أبريل، والفيلم للمخرج المصري اللكسمبورجي أدولف العسال ومن تأليف الكاتب الكندي دنيس فوون.


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