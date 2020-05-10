Netflix تعرض فيلم سواح .. الخميس المقبل

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم خلال أيام، وتحديدا يوم الخميس المقبل الموافق 14 مايو الجاري.

فيلم "سواح" قصة الشاب "سمير" الذي يعشق الموسيقى فيسعى ليصل فنه إلى الجماهير، فيسافر للمشاركة في مسابقة عالمية للدي جي ولكن يفقد ممتلكاته والباسبور الخاص به في الطريق ويحتجز كلاجىء في لوكسمبورج وهنا يتعرض للعديد من المغامرات، وتدور أحداثه في 4 دول مختلفة، كما أنه ناطق بـ 6 لغات مختلفة.



