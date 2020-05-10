إحباط تصدير 13 طن أرجل دجاج مجهولة المصدر لخارج البلاد

نجح ضباط أمن القاهرة فى ضبط مخزن بمدينة السلام عثر بداخله على ١٣ طن أرجل دجاج مجهولة المصدر.





فقد تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مخزن لتجميع وبيع أرجل الدجاج كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول لإدارته المخزن بدون ترخيص.





وتبين حيازته كمية كبيرة من أرجل الدجاج مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك تمهيدًا لتصديرها لإحدى الدول الأجنبية لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وعثر بداخل المخزن على ٢ غرف تبريد يحويان ١٣ طن أرجل دجاج – كمية من مقطعات اللحوم جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها وغير صالحة للاستهلاك.







وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصديرها لإحدى الدول الأجنبية لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



