روسيا تبدأ اختبارات منظومة صواريخ الدفاع الجوي الحديثة "إس-500"

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف عن بدء اختبار نظام الدفاع الجوي"إس -500"(بروميثيوس) الحديث في بلاده.
وقال بوريسوف - في تصريح لوسائل إعلام روسية اليوم الأحد - "إن جميع عناصر النظام يتم تصنيعها ويتم اختبارها حاليا"، وأضاف "ليس من المخطط إظهار عناصر النظام الجديد في العرض اللاحق المخصص للذكرى 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى".
كان نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو أعلن في وقت سابق أن عقد شراء منظومات صواريخ "إس-500" لحساب وزارة الدفاع من المقرر أن يوقع في عام 2021، مشيرا إلى أن تسلُم هذه المنظومة سيكون في عام 2025.