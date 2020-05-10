روسيا تبدأ اختبارات منظومة صواريخ الدفاع الجوي الحديثة "إس-500"

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف عن بدء اختبار نظام الدفاع الجوي"إس -500"(بروميثيوس) الحديث في بلاده.





وقال بوريسوف - في تصريح لوسائل إعلام روسية اليوم الأحد - "إن جميع عناصر النظام يتم تصنيعها ويتم اختبارها حاليا"، وأضاف "ليس من المخطط إظهار عناصر النظام الجديد في العرض اللاحق المخصص للذكرى 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى".





