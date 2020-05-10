AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

روسيا تبدأ اختبارات منظومة صواريخ الدفاع الجوي الحديثة "إس-500"

الأحد 10/مايو/2020 - 12:10 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
  أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف عن بدء اختبار نظام الدفاع الجوي"إس -500"(بروميثيوس) الحديث في بلاده.

وقال بوريسوف - في تصريح لوسائل إعلام روسية اليوم الأحد - "إن جميع عناصر النظام يتم تصنيعها ويتم اختبارها حاليا"، وأضاف "ليس من المخطط إظهار عناصر النظام الجديد في العرض اللاحق المخصص للذكرى 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى".

كان نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو أعلن في وقت سابق أن عقد شراء منظومات صواريخ "إس-500" لحساب وزارة الدفاع من المقرر أن يوقع في عام 2021، مشيرا إلى أن تسلُم هذه المنظومة سيكون في عام 2025.
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد اشتعال سيارة وقود.. قصة سائق أنقذت شجاعته مدينة كاملة من كارثة

افصل الفيشة عن الرسيفر.. طرق توفير فاتورة الكهرباء عند مشاهدة التليفزيون

عرض لا يفوتك.. اشتري سامسونج Galaxy Note 9 بـ 5100 جنيه

خطف وقتل تحت التعذيب.. الجيش الليبي يكشف تفاصيل جديدة حول وفاة رئيس مخابرات الوفاق

مصرع 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين في حادث انقلاب سيارة على الطريق الإقليمي

في عيد ميلاد أحمد سلامة "أبو البنات".. تعرف على عدد زيجاته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كلاسيكية.. ديانا حداد فى أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

شاهد .. شيفروليه سيلفرادو chevrolet silverado 2020 بتصميم فولاذي

للحد من انتشارها .. 6 نصائح لأصحاب حب الشباب