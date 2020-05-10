الحكومة: انخفاض معدل الوفاة في مصر رغم انتشار فيروس كورونا

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجرافا حول انخفاض معدلات الوفاة في مصر رغم انتشار فيروس كورونا





وأوضح الإنفرجراف ان فيروس كورونا رغم انتشاره لم يؤثر على عدد الوفيات على المستوى القومي، حيث أظهر أن عدد الوفيات بلغ في شهر أبريل 2020 حوالي 42.1 مقارنة بنفس الشهر في 2019 وصل إلى 43.3 ألف حالة وفاة.





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وأشار إلى أنه رغم زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر خلال الفترة الأخيرة، إلا أن عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس ما زال في الحدود الآمنة.



