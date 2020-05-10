AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

هبوط تكلفة دعم الوقود في مصر بنحو 65% في 9 أشهر

الأحد 10/مايو/2020 - 12:35 م
هبوط تكلفة دعم الوقود
هبوط تكلفة دعم الوقود في مصر بنحو 65% في 9 أشهر
Advertisements
وكالات
نفلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بوزارة البترول قوله اليوم، الأحد، إن دعم المواد البترولية هبط بنحو 65% على أساس سنوي إلى نحو 21 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) في الـ9 أشهر الأولى من السنة المالية الحالية 2019-2020.

وبحسب الوكالة كانت تكلفة دعم الوقود 60.1 مليار جنيه قبل عام.

وأوضحت أن التقديرات كانت تشير إلى أن  يبلغ دعم المواد البترولية في ميزانية السنة المالية الجارية نحو 52.9 مليار جنيه، انخفاضا من 89 مليار جنيه في السنة الماضية.

وخفضت مصر في أبريل أسعار البنزين 25 قرشا بعد الانهيار الحاد لأسعار النفط العالمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبراء: خفض أسعار البنزين بـ مصر لنهاية العام المالي.. حظر التجول يتدخل في الأمر

الحكومة تخفض أسعار البنزين 25 قرشًا للتر.. وبرلمانيون: بسبب تراجع سعر النفط عالميا وتوقف حركة الطيران.. وبشرى بشأن انخفاض تعريفة المواصلات والتاكسي الأبيض

بعد الانهيار التاريخي.. هبوط جديد لأسعار النفط الأمريكي

أسعار النفط الأمريكي تواصل الانهيار.. وبرنت تسجل أدنى مستوى منذ 2001

بنسبة 1.5%.. انخفاض جديد في أسعار البنزين بـ تونس بدءا من اليوم

ترشيحاتنا

بعد تصديق الرئيس.. زيادة 160 جنيها لأصحاب المعاشات أول يوليو المقبل

للضغط والوزن والعظام.. 8 فوائد لتناول الكاجو

عبد النبي وعبد الحسين.. كل ما تريد معرفته عن الأسماء المحظور تسميتها بالسعودية

للسعادة الزوجية .. الإفتاء توجه رسالة للأزواج بـ 22 سنة نبوية مهجورة

ذكرى وفاة هالة فؤاد.. في هذا اليوم حاول أحمد زكي الانتحار

يصوم ولا يصلي فهل يقبل صيامه.. الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كلاسيكية.. ديانا حداد فى أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

شاهد .. شيفروليه سيلفرادو chevrolet silverado 2020 بتصميم فولاذي

للحد من انتشارها .. 6 نصائح لأصحاب حب الشباب