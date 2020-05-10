هبوط تكلفة دعم الوقود في مصر بنحو 65% في 9 أشهر

نفلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بوزارة البترول قوله اليوم، الأحد، إن دعم المواد البترولية هبط بنحو 65% على أساس سنوي إلى نحو 21 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) في الـ9 أشهر الأولى من السنة المالية الحالية 2019-2020.





وبحسب الوكالة كانت تكلفة دعم الوقود 60.1 مليار جنيه قبل عام.





وأوضحت أن التقديرات كانت تشير إلى أن يبلغ دعم المواد البترولية في ميزانية السنة المالية الجارية نحو 52.9 مليار جنيه، انخفاضا من 89 مليار جنيه في السنة الماضية.



