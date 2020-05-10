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أخبار العالم

بعد حظر الأسماء المخالفة للشريعة.. تغيير جديد على عقود الزواج بالسعودية

الأحد 10/مايو/2020 - 01:51 م
تعبيرية
تعبيرية
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عبدالله قدري
قالت صحيفة عكاظ السعودية إن وزارة العدل ستقوم بإلغاء العقود والضبوط الورقية والانتقال إلى مرحلة جديد وهي عقد الزواج الإلكتروني.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن إدارة المأذونين عقدت مؤخرًا ورشة عمل عن بُعد شارك فيها أكثر من 2000 مأذون.

وحسب الصحيفة، اطلع منظمو الورشة المأذونين على آلية تدوين العقد الإلكتروني بدءًا من تدوين المأذون أوقاته المتاحة لإجراء العقود، فيما تتولى أطراف العقد (الزوج والزوجة) تعبئة بياناتهما عبر نظام «ناجز».

وكانت المملكة العربية السعودية، قد أدخلت تعديلات على عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، وتضمنت تلك التعديلات حظر تسمية الأسماء الدينية مثل عبد النبي وعبد الحسين، وغيرها من الأسماء التي تشير إلى نفس المعنى.
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