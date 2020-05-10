بعد حظر الأسماء المخالفة للشريعة.. تغيير جديد على عقود الزواج بالسعودية

قالت صحيفة عكاظ السعودية إن وزارة العدل ستقوم بإلغاء العقود والضبوط الورقية والانتقال إلى مرحلة جديد وهي عقد الزواج الإلكتروني.





ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن إدارة المأذونين عقدت مؤخرًا ورشة عمل عن بُعد شارك فيها أكثر من 2000 مأذون.





وحسب الصحيفة، اطلع منظمو الورشة المأذونين على آلية تدوين العقد الإلكتروني بدءًا من تدوين المأذون أوقاته المتاحة لإجراء العقود، فيما تتولى أطراف العقد (الزوج والزوجة) تعبئة بياناتهما عبر نظام «ناجز».



