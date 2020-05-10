محافظ القاهرة يتفقد أعمال الإزالة بالمنطقة المجاورة لنادي الشمس.. فيديو وصور

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم أعمال الإزالة الجارية بالمنطقة المجاورة لنادي الشمس أمام محطة مترو النزهة والتي تبلغ مساحتها حوالي ( 57 ألف متر ) وهى المنطقة التى كانت مستغلة كمبان للخيول.





وصرح محافظ القاهرة بأن الأرض تقع بين شوارع جسر السويس و ٦ أكتوبر وشارع شركات البترول ومقام عليها مبان للخيول سيتم إزالتها بالكامل وسيتم تخصيص الأرض للمنفعة العامة بعد إعادة تخطيطها لإقامة مشروعات خدمية عليها لخدمة أهالى المنطقة.









وأشار محافظ القاهرة أنه سيتم كذلك إعادة تخطيط ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بمحطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو من النزهة حتى عدلى منصور والجارى إنهاء أعمال تنفيذها استعدادًا لافتتاحها للجمهور .









وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قد أكد أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها لإزالة المبانى المخالفة والتعديات على أراضى املاك الدولة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية لعدم استغلال بعض المخالفين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا لارتكاب مخالفات.









ووجه محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة حفاظًا على حق الشعب.