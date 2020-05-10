الطباعة والتغليف: الحد من الهالك بخامات الإنتاج يزيد ربحية الصناعة

أشاد مجدى حنا عضو غرفة الطباعة والتغليف فى اتحاد الصناعات ، بالدور الذى يلعبه مركز تحديث الصناعة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، خاصة ما يتعلق بتوفير معلومات مهمة حول تطوير أداء قطاع الطباعة والتغليف، والدعم المقدم من المركز حول أداء القطاع وإيجاد أفضل الطرق أمام المصنعين لتطوير خطوط الإنتاج، والحد من الهالك بخامات الإنتاج وهو ما يساهم فى زيادة ربحية المصانع. وإيجاد





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وأضاف عضو غرفة الطباعة فى بيان له اليوم، أن هناك دراسات مقدمة من مركز تحديث الصناعة، وكذلك اللقاءات والتواصل الذى يقوم به المركز بين المصانع والخبراء الأجانب، إضافة إلى التوعية بالمعارض الدولية المهمة التى يمكن أن يستفيد منها المصنعين فى مجال قطاع الطباعة والتغليف، وكذلك مساعدة المصانع فى الحصول على شهادات الأيزو بمختلف أنواعها بأسعار رمزية، وتحمل الجزء الأكبر من التكلفة والتى تصل إلى 90 %.





وأكد عضو غرفة الطباعة، ضرورة الاستمرار فى دعم المشاريع الصناعية المستهدفة؛ سواء بصورة فردية وقطاعية، وفقا لخطة التطوير الموجودة لدى مركز تحديث الصناعة، من خلال برامج شاملة تهدف إلى النمو المستدام لقطاع التعبئة والتغليف، الذى يحتاج المزيد من الجهود من أجل استمرار نموه، وعبور أزمة فيروس كورونا.





وأشار إلى التنسيق والدور الهام الذى تلعبه غرفة الطباعة والتغليف مع مركز تحديث الصناعة، لحل مشكلات القطاع والتعامل مع التداعيات التى يمكن أن تؤثر على المصنعين فى القطاع، وكذلك المتابعة الدورية من غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، لكافة المستجدات على الساحة العالمية ومد المصنعين بما يحتاجونه من دراسات التطوير وخطط المعارض الدولية.