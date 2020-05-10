جهادان فى رمضان يوفى الإنسان أجرهم بغير حساب.. البحوث الإسلامية يوضح

قال مجمع البحوث الإسلامية،

إن الشياطين تُصفّد ويتم لجمهم خلال شهر رمضان الكريم، وعلى الرغم من ذلك نرى الكثير من الناس تفتعل المشاكل والشجار، وذلك لأن النفس البشرية أقوى من الشيطان.



وأضاف المجمع، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان لنفسه: جهاد بالنهار على الصيام، وجهاد بالليل على القيام، فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وصبر عليهما وفّى أجره بغير حساب. ابن رجب رحمه الله



