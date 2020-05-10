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ثقافة

د. أحمد عادل زيدان : الصناعات الثقافية والإبداعية وأبعادها التنموية

الأحد 10/مايو/2020 - 04:49 م
الصناعات الثقافية
الصناعات الثقافية والإبداعية وأبعادها التنموية
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تُعد الصناعات الثقافية والإبداعية في الوقت الراهن من أسرع الصناعات نموًا في العالم باعتبارها خيار إنمائي مستدام يعتمد على مورد فريد ومتجدد هو الإبداع البشري. لقد برزت تلك الصناعات خلال السنوات القليلة الماضية كأحد روافد الاقتصاد العالمي، ومحركًا من محركات النمو ومؤشرًا لتماسك ورفاهية المجتمعات.

كما تعد الصناعات الإبداعية والثقافية بمثابة ذاكرة جماعية للمجتمع المحلي، ومستودع للأفكار الخلاقة للأجيال القادمة، بالإضافة إلى دورها كنموذج إنمائي اقتصادي فريد من خلال خلق البيئة الداعمة للابتكار الإبداعى و تحسين نوعية الحياة للأفراد، فالثقافة ليست وسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي فحسب، بل تعد أيضا عاملًا من عوامل التماسك الاجتماعي والتنمية البشرية.

إن البعد التنموي المستدام لهذه الصناعات يجعلها دومًا تلعب دورًا حيويًا في رسم المستقبل حيث حرية التعبير والتنوع الثقافي والتنمية الاقتصادية. ويمثل الإبداع والابتكار عاملًا مشتركًا بين قطاعات الصناعات الثقافية المتعددة كما في مجالات النشر والموسيقى والسينما والمهن الحرفية والتصميم، وهي صناعات تشهد نموًا مستمرًا ومتعاظمًا وتلعب دورًا حاسمًا في مستقبل الثقافة. 

فإن كان النفط هو الوقود الأساسي لاقتصاد القرن العشرين ، فإن الإبداع هو وقود القرن الحادي والعشرين. لقد ارتبط جوهر الإبداع دائمًا بالثقافة والصناعات الثقافية، التي تتسم بقدرتها على دفع التنمية والتأثير عليها بشكل إيجابي على المدى الطويل. 

فالثقافة هي البعد الرابع للتنمية الشاملة إلى جانب أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وهو ما يتضح جليا في أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة والتي تشكل فيها الثقافة جزءًا لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تُظهر الصناعات الثقافية والإبداعية كيف سيبدو عالم العمل غدًا، مع اقتصاد قائم على المعرفة، وأشكال التواصل والتعاون عبر الإنترنت، وإمكانات كبيرة للابتكار أصبحت معها الصناعات الثقافية والإبداعية قطاعًا شاملًا يساهم في سلاسل القيمة العالمية للتنمية في العديد من المجالات.

د. أحمد عادل زيدان : الصناعات الثقافية والإبداعية وأبعادها التنموية
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