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أخبار العالم

منهم 271 مصريا.. الكويت تسجل أكثر من 1000 إصابة في 24 ساعة

الأحد 10/مايو/2020 - 01:42 م
الكويت تسجل أكثر
الكويت تسجل أكثر من 1000 إصابة في 24 ساعة
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت الكويت، اليوم الأحد، تسجيل 1065 إصابة جديدة و9 حالات وفاة بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، إن عدد حالات الإصابات المسجلة في البلاد ارتفع إلى 8688 حالة بعد تسجيل 1065 إصابة جديدة بالفيروس المستجد.

وأوضح السند أن الإصابات الجديدة تشمل 271 من الجنسية المصرية، و244 هنديا، و192 لمواطنين كويتيين، و143 بنجلاديشيا، أما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى مختلفة.

وأشارت الصحة الكويتية إلى شفاء 107 حالات جديدة من المصابين بمرض "كوفيد-19"، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2729 حالة.

وقالت الوزارة الكويتية في بيان لها إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وفرض مجلس الوزراء الكويتي حظر التجول الشامل في البلاد، اعتبارا من الرابعة مساء اليوم حتى السبت 30 الجاري، وكلف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تطبيق الحظر الشامل، على أن يقتصر منح تصاريح الخروج أثناء الحظر في البلاد على العاملين بالمرافق الحيوية الضرورية فقط، والتي تحددها اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا.
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