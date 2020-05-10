مدير مرور القاهرة يؤكد على الالتزام بالإجراءات الوقائية للتردد على الوحدات

جدد اللواء عمرو البيلى مدير مرور القاهرة تحذيرة لجميع المواطنين المترددين على وحدات المرور، مؤكدا ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وضرورة ارتداء "الكمامة" كشرط أساسى للتردد على وحدات المرور.









وأشار اللواء البيلى إلى أنه سيتم استبعاد ومنع دخول أى مواطن لم يلتزم بالتعليمات الاحترازية فى ارتدائه الكمامة، وترك مسافة مناسبة بين المواطنين داخل وحدات المرور.









وكانت وحدات المرور بالقاهرة قد فتحت أبوابها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد- تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بعودة العمل من جديد وتجديد رخص تسيير لجميع أنواع المركبات بوحدات المرور على مستوى الجمهورية وذلك اعتبارًا من الأحد الماضى 3 مايو .



