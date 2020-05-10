دعاء علي تكتب: دراما رمضان.. سباق جذب وطرد

الدراما هي وسيلة من وسائل نقل الثقافات بين الشعوب، وهي قصص تحكي جوانب وأشكال الحياة الإنسانية، عبر شاشة التلفاز أو الإذاعة أو خشبة المسرح، يقوم بعرضها ممثلون يرتدون أزياء مناسبة للدور الذي يؤدونه في العمل الدرامي، ويقلدون الأقوال والأفعال.





وفي بعض القواميس الأدبية عُرّفت الدراما بأنها تأليفٌ نثري أو شعري، يصنع حوارًا أو قصة لعرض جانبٍ من حياة الإنسان، وغالبًا يكون هذا العرض مصممًا للعرض على الشاشة أو على خشبة المسرح، وتختلف أنواع الدراما باختلاف القضية التي يُعالجها العمل الدرامي، والدراما من أنواع النصوص الأدبية، وهي كلمة إغريقية تعني العمل.





دراما رمضان طالما انتظرها الجماهير بشغف، لتطل علينا من جديد، تفتح نوافذ قديمة وتجددها، أو تفتح أخري حديثة لتبثها إلي العقول والأذهان، ترسخ بعض المفاهيم المجتمعية وتعالج أخري وفي أحوال استثنائية قد تدمر قيم إنسانية صحيحة فتقلبها رأسا علي عقب، فهي عامل جذب او طرد للمشاهد.





ففي رمضان2020 نجد أن بعض المسلسلات، عرضت قصص من الواقع بشكل درامي يتقبله المشاهد، كمسلسل (الاختيار) حيث يرسخ قيمة الولاء والانتماء، وحب الوطن والتضحية بالنفس والفداء من أجله، وعلي النقيض من ذلك يعرض وجه آخر للإنسان، ألا وهو الخيانة من اجل معتقدات دخيلة، لا تمت للإنسانية أو للدين بأي صلة.





ومنها ما يضع نصب أعيننا ما يحدث بالواقع، في تقسيم المواريث الأمر الذي يخلق المشكلات بين الإخوة والعائلات بصفة عامة، ولن تخلو عائلة من قطيعة بسبب الميراث، وعلي الوجه الآخر نري اتنين في الصندوق، والذي يجسد لنا صورة عامل النظافة من وجهة نظر المجتمع، من عدم تقدير واحترام فهي مهنة هامة، ولو لم توجد لأصبحت الشوارع عبارة عن أكوام من القمامة، وبالتالي يتحول البشر إلى أمراض تمشي علي الأرض.





أما عن سكر زيادة، والذي جمع نجوم الزمن الجميل، والذين عادوا ليمتعوا المشاهد، الذي طالما انتظرهم، ليقدموا له الدراما بصورتها الكوميدية والتي عندما تشاهدها تُخفف عنك التفكير في اعباء الحياة، وفلانتينو الذي ننتظره كل عام علي شاشات الفضائيات، ليجسد قيم المجتمع في قالب كوميدي خفيف ينتظره المشاهد ويتقبله.





وشخصية الفتوة الذي يدافع عن حقوق أهله وجيرانه، ضد الظلم والاضطهاد الواقع عليهم، من بلطجية الحارة بأحد الأحياء الشعبية، كما نشاهدها بالأفلام العربية القديمة، وفي النهاية نجد التكنولوجيا بعد عشرات السنين وكيف يكون لها الأثر الإيجابي في خدمة الانسان توفير وقته وجهده، ولكن علي النقيض سنري كيف تستخدم في دمار البشرية ونهايتها.





هكذا هي الدراما تصور لنا الحياة بشتي صورها سواء القديمة او الحالية او المستقبلية، بصور جاذبة أو طاردة للمتلقي، وبالتالي هي بوجهة نظري بمثابة مدرسة تُوجه المُشاهد نحو قيم ومبادئ انسانية واجتماعية قد تغفل الأسر والمؤسسات التعليمية عن توجيهها للنشء والأجيال، حيث انها تقدمها بصورة سلسة يسهل علي المشاهد تلقيها.