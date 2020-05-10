AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

الحرية المصرى يواصل دوره المجتمعى بشأن مواجهة فيروس كورونا

الأحد 10/مايو/2020 - 03:10 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
ماجدة بدوى

تواصل أمانة حقوق الإنسان بحزب الحرية المصري بمحافظة الفيوم، حملات التعقيم والتطهير بقري مركز إطسا حيث شملت قرية دفنو وبعض توابعها. 

وذلك ‎تحت رعاية الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب وأحمد مهني الأمين العام للحزب، ‎وبناء علي توجيهات محمد فؤاد زغلول أمين عام المحافظة و سيف مغيب الأمين العام المساعد أمين التنظيم وتحت إشراف الدكتور معتز الجنيدي أمين حقوق الإنسان بالمحافظة. 

وقامت الأمانة بعمل حملات التوعية للمواطنين بفيروس كورونا وتعقيم وتطهير وتنظيف المحلات التجارية والمنازل والمنشأت ، وشملت الحملة أيضًا تعقيم جميعة الثروة الحيوانية وجمعية البر ، إضافة إلي الشئون الاجتماعية والشوارع العامة والجانبية. 

‏‎وصرح د. معتز الجنيدي أن أمانة حقوق الانسان مستمرة في حملتها لتعقيم وتطهير المحلات والمنازل  علي مدار الأيام القادمة خاصة في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، وستقوم الحملة على مدار الأيام المقبلة بعمل التوعية من أجل زيادة التوعية للمواطنين حتي تمر هذه الفترة العصيبة من الفيروس. 

وتم توجيه الشكر لطاقم عمل الأمانة من أبناء حزب الحرية المصري ولاء محمد، أحمد معوض مخلوف، أحمد حمدي، أحمد عبدالله، مصطفي عيد، محمود الشاهد، السيد ذيدان، محمود عبدالله، محمد محمود.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حزب الحرية المصري يؤكد ضرورة الاهتمام بتخفيف الأعباء من كاهل المواطنين

كنيسة ومسجد.. ماذا فعل مستقبل وطن لمواجهة كورونا في أسوان..شاهد

"حماة وطن" بالجيزة يواصل حملة تعقيم وتطهير المواقع الخدمية

"المصريين الأحرار" يواصل حملة التوعية والوقاية من كورونا بأسيوط

نشاط مكثف لفرق مستقبل وطن لتعقيم المنشآت الحيوية في المحافظات للوقاية من كورونا

نشاط مكثف لفرق مستقبل وطن لتعقيم وتطهير المنشآت الحيوية والخدمية بالمحافظات للوقاية من كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد تصديق الرئيس.. زيادة 160 جنيها لأصحاب المعاشات أول يوليو المقبل

القصة الكاملة لاعتداء النائب إلهامي عجينة على طاقم طبي بمستشفى شربين بالدقهلية

بعد تركيب الرادارات الجديدة.. تعرف على السرعات المقررة وأماكنها بالقاهرة

رسميا .. الأهلي يخسر شكواه ضد عبدالله السعيد

احمي أسرتك .. متى تتخلصين من إسفنجة تنظيف المطبخ ؟

بعد تعافيهم من كورونا.. خروج 11 حالة بمستشفى قها للعزل الصحى.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس بسيطة.. شاهد زوجة عماد متعب برفقة أسرتها وشخصيات فنانيس

احمي أسرتك .. متى تتخلصين من إسفنجة تنظيف المطبخ ؟

مشوفتش ولادي من شهرين.. قصة طبيب حرمه فيروس كورونا من رؤية أسرته 60 يوما.. صور