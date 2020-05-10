الحرية المصرى يواصل دوره المجتمعى بشأن مواجهة فيروس كورونا





تواصل أمانة حقوق الإنسان بحزب الحرية المصري بمحافظة الفيوم، حملات التعقيم والتطهير بقري مركز إطسا حيث شملت قرية دفنو وبعض توابعها.





وذلك ‎تحت رعاية الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب وأحمد مهني الأمين العام للحزب، ‎وبناء علي توجيهات محمد فؤاد زغلول أمين عام المحافظة و سيف مغيب الأمين العام المساعد أمين التنظيم وتحت إشراف الدكتور معتز الجنيدي أمين حقوق الإنسان بالمحافظة.





وقامت الأمانة بعمل حملات التوعية للمواطنين بفيروس كورونا وتعقيم وتطهير وتنظيف المحلات التجارية والمنازل والمنشأت ، و شملت الحملة أيضًا تعقيم جميعة الثروة الحيوانية وجمعية البر ، إضافة إلي الشئون الاجتماعية والشوارع العامة والجانبية.





‏‎وصرح د. معتز الجنيدي أن أمانة حقوق الانسان مستمرة في حملتها لتعقيم وتطهير المحلات والمنازل علي مدار الأيام القادمة خاصة في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، وستقوم الحملة على مدار الأيام المقبلة بعمل التوعية من أجل زيادة التوعية للمواطنين حتي تمر هذه الفترة العصيبة من الفيروس.





وتم توجيه الشكر لطاقم عمل الأمانة من أبناء حزب الحرية المصري ولاء محمد، أحمد معوض مخلوف، أحمد حمدي، أحمد عبدالله، مصطفي عيد، محمود الشاهد، السيد ذيدان، محمود عبدالله، محمد محمود.