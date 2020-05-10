عمرو سعد يحصد الإعجاب بعد ظهوره في الاختيار

كانت أحداث الحلقة ١٦ من مسلسل "الاختيار" قد بدأت أحداثها بتفجير مديرية أمن الدقهلية، يوم ٢٤ ديسمبر ٢٠١٣، من قبل جماعة أنصار بيت المقدس، بواسطة سيارة مفخخة قادها التكفيري أبو مريم، والتي أسفرت عن مقتل ٢٠ شخصًا، وإصابة ١٢٠ آخرين، ونفذ هشام عشماوي (أحمد العوضي)، عملية أنشاص، في نهار يوم الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠١٣، ونتج عنها وقوع ٤ مصابين وانهيار مبنى المحكمة.





ويتمركز منسي (أمير كرارة)، مع القوات في انتظار القناص «أبو مصعب»، حتي يصل مكان التنفيذ في أحد الكمائن الثابتة، ويطلق منسي عليه النار، قبل استهدافه أحد عساكر الكمين، ويسرع للقبض عليه لكنه يختفي.





ويجيب الشيخ عمر، على سؤال عشماوي عن «جماعة الفرقان»، ويخبره بأنها جماعة خفية، تأسست على يد الدكتور محمد نصر، وهي جزء من جماعة أنصار بيت المقدس، ولكن غير معلن عنها، حتى تزداد قوة، ثم تعلن مبايعتها لأنصار بيت المقدس، وهي جزء من الخطة السياسية للجماعة.





ويحاول التكفيري حاتم القبطان، سرقة سيارة، ولكن الأهالي تضربه، ويموت داخل مستشفى الإسماعيلية، وتبدأ مجموعة الوادي بقيادة أبوعبيدة بالتجهيز لعملية جديدة في سيناء، في ٢٥ يناير ٢٠١٤، ويرفض عشماوي طلب عماد عبدالحميد، بالذهاب إلى سيناء في الوقت الحالي لأن ذلك يشكل خطورة عليهما.



